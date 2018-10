Domnevni pošiljatelj bombnih pošiljk ni skrival rasističnih parol

Sayoc je namreč že stari znanec policije z obsežno kazensko kartoteko, ki je širil tudi rasistične parole in nikoli ni skrival nestrpnosti do političnih nasprotnikov. Iz podatkov, objavljenih na socialnih omrežjih, je moč razbrati, da trenutno opravlja delo rezervacijskega agenta za podjetje, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov, sicer pa je tudi nekdanji tekmovalec v wrestlingu in rokoborec, ki je z nasprotniki meril moči tudi v kletki.

"Naj bo to lekcija za vsakogar, ne glede na njegova politična prepričanja, da se bomo z vsemi pravnimi sredstvi borili proti vsakomur, ki poskuša uporabiti grožnje, ustrahovanja in neposredno nasilje za uresničitev svoje agende," je dejal Sessions.

Na vprašanje, zakaj je bil večina njegovih tarč demokratov, je dejal: "Zdi se, da je privrženec republikancev."O tem pričajo tudi nalepke na njegovem kombiju s kritičnimi sporočili zoper ameriško televizijo CNN, ki jo ima ves čas v zobeh tudi Trump, njihovi prostori v New Yorku pa so bili tarče dveh bombnih pošiljk.

Medtem pa se je že oglasil tudi predsednik Trump in pohvalil ’neverjetno delo’, ki so opravili preiskovalci in obljubil, da bodo vsi vpleteni tudi primerno kaznovani. Na shodu v Severni Karolini je s strani svojih privržencev prejel bučen aplavz po govoru, v katerem je pozval k nacionalni enotnosti in prenehanju političnega nasilja. Kmalu zatem pa je puščice znova uperil v medije ter spodbudil množične vzklike "CNN je zanič" in "Zaprite jo!", usmerjen proti Hillary Clinton. Prek Twitterja pa je sporočil, da ga nepošteno obtožujejo za napade z bombnimi pošiljkami.