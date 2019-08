Osumljeni 21-letni napadalec iz Norveške zavrača obtožbe

Policija sobotni strelski incident v mošeji nedaleč od norveške prestolnice Oslo obravnava kot "poskus terorističnega dejanja". Preiskava je namreč pokazala, da ima storilec ekstremistične desničarske nazore. Med drugim naj bi izražal podporo Vidkunu Quislingu, norveškemu politiku, ki je sodeloval z okupatorskimi nemškimi nacističnimi silami. Njegova stališča so bila tudi sovražna do migrantov.

Uradno je za zdaj osumljenec še vedno obtožen umora in poskusa umora. Strelec naj bi po prvih ugotovitvah deloval sam.

Osumljenec, ki je po poročanju tujih medijev 21-letni Philip Manshaus,je v soboto vstopil v mošejo nedaleč od Osla, oborožen z več kosi orožja, in pričel streljati.V času napada so bile v mošeji Al Noor le tri osebe, eden od prisotnih vernikov je napadalca tudi obvladal. Ranjen je bil 75-letnik.

Policisti so preverjali tudi spletno aktivnost osumljenca. Navdihnila naj bi ga napada v Christchurchu in El Pasu, na svojem Instagram profilu pa je objavil tri fotografije – poleg dveh svojih tudi fotografijodesničarskega ekstremista Andersa Breivika, ki je v napadih v Oslu in na otoku Utoya julija 2011 ubil 77 ljudi, med njimi veliko otrok in najstnikov.Zaradi tega so ga leta 2012 obsodili na 21 let zapora.