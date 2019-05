Osumljenka okrutni umor nosečnice načrtovala več mesecev

Decembra lani je na svoji Facebook strani objavila fotografijo ultrazvoka, češ da pričakuje dojenčka. Februarja letos je v Facebook skupini za pomoč mladim mamicam objavila več fotografij otroške posteljice in ostalih stvari. Mamice je med drugim spraševala, če ima katera od njih rok v maju. Ko je 19-letna žrtev na strani zapisala, da išče otroški voziček, se je na objavo takoj odzvala osumljenka in ji ponudila pomoč.

Policija je aretirala tri osebe, 46-letno Clariso Figueroa , njeno 24-letno hčerko Desiree in Clarisinega partnerja, 40-letnega Piotra Bobaka . Slednji je osumljen, da je pomagal prikriti umor, mater in hčerko pa je policija obtožila umora.

Lopezova naj bi pred smrtjo večkrat obiskala dom 46-letnice. Zadnjič jo je obiskala 23. aprila, le dan kasneje pa so svojci policiji prijavili njeno izginotje. Hčerka osumljenke Desiree je Lopezovo zamotila s foto albumom, medtem pa je mati iz ozadja napadla najstnico in jo zadavila s kablom. Nato je iz njene maternice izrezala otroka, truplo najstnice pa spravila v veliko plastično vrečko in vse skupaj odvrgla v smetnjak na svojem dvorišču. Po umoru je osumljenka poklicala reševalce in jim povedala, da je ravnokar rodila, dojenček pa naj ne bi dihal.

Fantka so odpeljali v bolnišnico in je še vedno v kritičnem stanju, pri življenju ga ohranjajo s pomočjo aparatov. Policija je sicer potrebovala dobre tri tedne, da so našli truplo 19-letnice. 7. maja je prijateljica Lopezove policijo obvestila, da je bila nosečnica v stiku s 46-letno osumljenko. Detektivi so dom Clarise obiskali še isti dan, ta pa je zanikala, da bi Lopezova 23. aprila obiskala njen dom.