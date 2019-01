Osupljiv prizor: sredi reke nastal ogromen ledeni disk

In že so se začele prve primerjave tega naravnega čuda, med drugim naj bi bil ta podoben vrtiljaku, Luni in pa seveda vesoljskemu plovilu. Ledeni disk pa sedaj služi tudi kot 'postajališče' za race in druge ptice, še poroča BBC.

Ledeni diski se na rekah sicer pojavljajo pri rečnih zavojih, kjer hitrejša voda ustvari silo, zaradi katere se odkrušijo robovi, ko se led počasi vrti.

To pa ni prvič, da je mati narava poskrbela za osupljive prizore. Konec preteklega leta so znanstveniki na Antarktiki posneli nenavadno sliko ledene gore s popolno pravokotno obliko.