Veličastne jaslice pri Kamenškovih

Vsako leto pri Kamenškovih na Javorščici postavijo osupljive jaslice. Oče Stane zadnjih pet let s pripravami začne že novembra, da je do božiča vse nared. Jaslice postavi v kmečki sobi na njihovi domačiji. Sestavlja jih več kot sto različnih figuric, premikajoči se elementi, tekoča voda in še mnogo drugega. Te čudovite jaslice so vsako leto postavljene na ogled vsem, ki bi si jih radi ogledali, in čeprav je letos tudi to drugače, jaslice niso nič manj veličastne.

