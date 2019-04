Otočani na trnih, na stavnicah vodita Diana in Arthur

Britanci odštevajo dneve do rojstva novega kraljevega deteta, prvorojenca Meghan in Harryja. Pred njunim domovanjem so opazili rešilcao, zato so govorice o popadkih vse glasnejše. Sodeč po stavnicah so Otočani prepričani, da se bo rodila rdečelasa deklica, ki jo bosta poimenovala po prinčevi pokojni mami. Iz Združenih držav je v London pred dnevi prispela tudi Meghanina mama.