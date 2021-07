Otok sredi Cerkniškega jezera: vas z 20 prebivalci

Kolikokrat ste si že rekli, da boste vzeli tri najljubše stvari in se preselili na samotni otok? Verjetno ste imeli v mislih kakšno tropsko destinacijo. Naš novinar Aleksander Pozvek se je odpravil na slovenski samotni otok in to otok z veliko začetnico. Vas Otok, ki šteje le okoli dvajset duš, namreč stoji sredi Cerkniškega jezera, kar pomeni, da jo včasih obkroža voda, včasih pa tudi ne. A to tam še zdaleč ni edina posebnost.

