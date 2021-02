Otroci in starši enotni: Dovolj nam je neodločnosti

Ponovno zaprtje šol v dveh regijah, in sicer v obalno-kraški in zasavski, je za mnoge starše predstavljalo kapljo čez rob. Starši so enotni, da je 100 dni šolanja od doma preveč in da je otrokom kljub ukrepom treba pustiti nekaj otroštva. "Hočemo nazaj v šole!" – take pozive vladi je bilo moč slišati na Obali pred osnovno šolo v Luciji. Za dobro uro so starši in otroci šolske torbe pustili na tleh pred šolo in tako jasno sporočili, da jim je dovolj neodločnosti.

