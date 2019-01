'Ni dokazov, da je čas, preživet pred zasloni, strupen za otroke'

Vodilni britanski pediatri so objavili poročilo, v katerem staršem sporočajo, naj se manj obremenjujejo s tem, koliko časa njihovi otroci preživijo pred zasloni. Doslej je veljajo, da je čas preživet pred zasloni ’strupen’ za zdravje otrok, a avtorji raziskave trdijo, da za to ni trdnih dokazov. Čas, preživet pred zasloni, je problematičen takrat, ko nadomesti vsakodnevne dejavnosti otrok.

V novih smernicah, ki jih je izdala britanska inštitucija Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) za otroke do 18 let, pojasnjujejo, da je glede na obstoječe ugotovitve in dokaze nemogoče konkretno priporočiti, koliko časa bi lahko otroci glede na njihovo starostno skupino preživeli pred zasloni in elektronskimi napravami, a vseeno je pomembno, kdaj otroci čas preživljajo pred zasloni. Tako britanski strokovnjaki priporočajo, da se otroci izogibajo zaslonom vsaj uro pred spanjem, poroča BBC. Skupaj s smernicami so v znanstveni reviji BMJ Open medical journalobjavili tudi poročilo z ugotovitvami.

Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da čas uporabe elektronskih naprav ne nadomesti spanja, telesne aktivnosti in časa preživetega z družino.

V smernicah britanski pediatri predlagajo, da se starši namesto, da otrokom omejujejo ali prepovedujejo čas pred zasloni, osredotočijo na spodbujanje otrok, da prosti čas preživljajo aktivno, da se gibajo, družijo in dovolj spijo. Čas preživet pred zasloni namreč po njihovih ugotovitvah ni problematičen, težava pa nastane takrat, ko nadomesti tovrstne dejavnosti, ugotavljajo.

V smernicah predlagajo, da se starši namesto, da otrokom omejujejo ali prepovedujejo čas pred zasloni, osredotočijo na spodbujanje otrok, da prosti čas preživljajo aktivno FOTO: Thinkstock

'Ni dokazov, da uporaba elektronskih naprav povzroča debelost in bolezni srca' Doslej so čas preživet pred zasloni povezovali z debelostjo, motnjami duševnega zdravja, boleznimi srca in ožilja, ampak nikomur še ni uspelo neizpodbitno dokazati, da je čas, preživet pred zasloni, dejansko 'strupen' za otroke, trdijo v poročilu. Russell Viner, avtor poročila, predsednik in profesor na Londonskem inštitutu za otroško zdravje, opozarja, da moramo sprejeti, da so zasloni postali stalnica sodobnega načina življenja in da se ne moremo več obnašati, kot da jih ni. "Duha ne moremo zapreti nazaj v steklenico. Čeprav obstajajo negativne asociacije med uporabo zaslonov in motnjami v duševnem zdravju, motnjami spanja in slabo telesno pripravljenostjo, ne moremo biti prepričani, da gre za neposredno povezavo med temi dejavniki. Ni namreč jasno, če več časa preživetega za zasloni povzroča te težave, ali so morda tisti, ki za njimi trpijo, le bolj nagnjeni k temu, da več časa tako preživijo," je pojasnil dr. Max Davieiz RCPCH.

Največ ugotovitev v poročilu temelji na preučevanju časa preživetega pred televizijskimi zasloni, a v raziskavi so upoštevali tudi druge zaslone, ki se jim v vsakdanjem življenju težko izognemo, kot so pametni telefoni in računalniki.

Ostale smernice priporočajo omejitev uporabe elektronskih naprav Smernice, ki jih je izdala britanska organizacija, se tako močno razlikujejo od smernic, ki so jih izdale druge tovrstne organizacije in strokovnjaki. Ameriški pediatri (American Academy of Pediatrics) so tako denimo staršem leta 2016 namreč odsvetovali uporabo vseh elektronskih naprav za otroke do 18 mesecev. Svetovali so največ uro časa pred zaslonom na dan za otroke med dvema in petimi leti. Predlagali pa so tudi, da starši določijo stroge omejitve za uporabo elektronskih naprav za otroke od šest let starosti. Leta 2017 je organizacijaAmerican Heart Association sporočila, da je zelo verjetno, da preživet čas pred zasloni vpliva na razvoj srčnih bolezni in predlagala, da starši močno omejijo čas, ki ga naj otroci preživijo pred zasloni.

"Smernice ameriških organizacij preveč pokroviteljske in niso v koraku s časom" A britanski strokovnjaki, ki so izdali poročilo, so tovrstne smernice kritizirali, saj naj le te ne bi temeljile na trdnih dokazih, ker doslej nobena raziskava neizpodbitno ne potrjuje, da je čas preživet pred zasloni škodljiv za otroke v katerikoli starostni skupini in jih označili za preveč osredotočene na tveganja, namesto da bi priznavale tudi potencialne koristi uporabe digitalne tehnologije za namene izobraževanja in industrije. Kot trdi vodja projekta Viner, so smernice ameriških organizacij namreč preveč pokroviteljske in niso v koraku s časom: "O sodobnih pametnih elektronskih napravah moramo razmišljati kot o novostih, kot so bile nekoč gledanje televizije, poslušanje radia ali branje knjig". Namesto časovne omejitve uporabe elektronskih naprav britanski pediatri svetujejo, da si starši odgovorijo na vprašanja: - Imate čas, ki ga vaša družina preživi pred zasloni, pod nadzorom? - Ali čas, ki ga preživite pred zaslonom, negativno vpliva na druge družinske dejavnosti? - Ali zaradi uporabe zaslonov manj kakovostno spite? - Ali ste poskrbeli, da vaši otroci med uporabo zaslonov in elektronskih naprav ne jedo prigrizkov? 'Starši nehajte skrbeti' Kot je izpostavil dr. Max Davie, so pametni telefoni, računalniki in tablice lahko dober način za odkrivanje sveta, a se starši večkrat počutijo krive, če svojim otrokom dovolijo njihovo uporabo: "Staršem želimo sporočiti, da če je družina srečna in če so si odgovorili na vsa zgoraj navedena vprašanja, nadaljujte z življenjem in prenehajte skrbeti." Viner je dodal, da naj starši premislijo tudi o svoji uporabi elektronskih naprav, če prekomerna uporaba le teh negativno vpliva na njihovo vsakdanje življenje.

