Otroci iz Ukrajine si želijo, da bi jim Božiček prinesel mir

Čeprav je do božiča še deset dni, se za najlepši mesec leta skorajda spodobi, da že občudujemo okrašene jelke, z babicami pečemo praznične piškote in po mestih občudujemo slavnostne lučke in okraske. Je tudi čas, ko se na severnem tečaju na dolgo pot okoli sveta pripravlja drugi od treh dobrih mož, eden in edini Božiček. Ta je s palčki ustvaril načrt obdarovanja in že prebral večino pisem, a v teh letos vsi otroci ne prosijo daril, veliko je namreč takih, sploh tistih z vzhoda, ki si od vsega najbolj želijo miru.