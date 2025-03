Otroci, najdeni na območju Brčkega, so na varnem, pridržanih osem ljudi

Bosno in Hercegovino pretresa odkritje v hiši na območju Brčkega ob meji s Hrvaško in nedaleč od srbske meje. Policija je v hiši v predmestju Brčkega našla 31 otrok, starih od nekaj mesecev do 12 let, domnevnih žrtev trgovcev z ljudmi. Doslej so aretirali osem ljudi, osumljeni so trgovine z ljudmi, zlorabe in tihotapljenja otrok. Med njimi tudi pravosodnega policista in njegovo mater, ki naj bi pod krinko varuške skrbela za otroke. Večina rešenih otrok naj bi bila romskega porekla, nekateri so imeli potne liste tujih držav, najverjetneje ponarejene. Vsi otroci so zdaj na varnem. Policija pa skupaj s kriminalisti sosednjih držav in Interpolom nadaljuje preiskavo proti kriminalni združbi.