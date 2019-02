Na vojnih območjih umrlo skoraj petkrat več otrok kot borcev

Zaradi vojne vsak dan umre 300 dojenčkov, piše v poročilu organizacije Save the Children. Med leti 2013 in 2017 pa je v oboroženih spopadih umrlo vsaj 870.000 otrok. Za primerjavo, v petletnem obdobju je v spopadih umrlo skoraj 175.000 borcev.

Leta 2017 je 420 milijonov otrok, skoraj petina (18%) vseh otrok na svetu, živela na prizadetih območjih.

Poročilo je analiziralo podatke iz desetih najbolj konfliktnih držav za otroke v letu 2017, vključno z Afganistanom, Jemnom in Sirijo. Raziskave kažejo, da vsak dan umre 300 dojenčkov, kar pomeni, da vsako leto zabeležijo več kot 100.000 smrti dojenčkov. Najmanj 550.000 dojenčkov je med leti 2013 in 2017 umrlo v teh državah, če pa starostno mejo otrok dvignemo do pet let, pa številka naraste na 870.000. Mnoge od teh smrti pripisuje posrednim posledicam vojne, kot so lakota, slab dostop do zdravstvenega varstva, sanitarij in ustrezne infrastrukture ter zavrnitev pomoči. Številka ne vključuje otrok, ki so umrli neposredno zaradi spopadov.

Otroci na vojnih območjih FOTO: Thinkstock

Poročilo je posebej preučilo vojno v Jemnu, kjer je po ocenah 85.000 otrok, mlajših od pet let, umrlo zaradi hude lakote ali bolezni, piše Time. Lani je fotografija izčrpane sedemletne deklice Amal Hussain na bolnišnični postelji v severnem Jemnu postala simbol nenehne humanitarne krize v državi. Hussainini starši so sporočili, da je umrla teden dni po fotografiranju. Sky News je pioročal o primeru 10-letnega dečka Adamaiz Jemna, ki je tehtal le 10 kilogramov. Bil je eden izmed 400.000 otrok v Jemnu, ki trpijo zaradi hude lakote in je umrl preden je bil članek objavljen. Save the Children opisuje primer Saleha (ni njegovo pravo ime), 12-letnega fanta, ki je spal v postelji, ko je bomba padla na njegov dom. "Vse je padlo name, kričal sem in poskušal sem spraviti ogenj iz sebe,"je dejal. "Zaspal sem in se prebudil opečen. Moja mama je začela kričati in prišla k meni, ko sem bil v ognju." Saleh je preživel, vendar je bil večkrat operiran in ni mogel hoditi več kot eno leto.

"Danes je več otrok, ki živijo na območjih, ki jih je prizadel konflikt, kot kdajkoli v zadnjih dveh desetletjih," je povedal Paul Ronalds, predsednik uprave avstralske Save the Children. Poročilo je ugotovilo, da je leta 2017 na konfliktnih območjih prebivalo 420 milijonov otrok, kar je 30 milijonov več kot leto prej."Grozno je, da se v tem času vračamo nazaj na načela in moralne standarde, ki so tako preprosti - otroci in civilisti nikoli ne bi smeli biti tarče, ne glede na vse," je dejal Ronalds.

Podatke je organizacija objavila pred varnostno konferenco v Münchnu, ki poteka ta konec tedna. Na letni konferenci se zbere več kot 450 voditeljev, ki razpravljajo o mednarodni varnostni politiki.

Pritisk, naj prenehajo zagotavljati materialno in drugo podporo koaliciji pod vodstvom Savdske vlade za posredovanje, se na tuje vlade povečuje. Na koncu poročila, Save the Children poziva Združeno kraljestvo, da izvede številne spremembe, vključno s sprejetjem priporočila, da bi spremljali civilno škodo in celovito beležili civilne žrtve v konfliktih, v katerih je Združeno kraljestvo. Dobrodelna organizacija prav tako poziva vlado, da se izreče proti kršitvam otrok v konfliktu - tudi takrat, ko to storijo zavezniki. Kevin Watkins, izvršni direktor Save the Children Velike Britanije, je povedal: "Združeno kraljestvo bi moralo svoj globalni vpliv uporabiti za zaščito otrok, ki živijo na vojnih območjih ... Nekateri so obravnavani kot stranska škoda v urbanem bombnem napadu. Milijoni postanejo lačni, ker je humanitarna pomoč ovirana. Velika Britanija bi morala svetu poslati jasno sporočilo: vojna proti otrokom se mora končati in tisti, ki storijo kazniva dejanja zoper otroke, bodo odgovorni."

