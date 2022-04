V več kot 100 let stari slavinski ljudski šoli te dni že diši po sveži barvi. Dela so v zaključni fazi in domačini so pripravljeni, da njihov dom postane tudi dom 20 ukrajinskim sirotam, pripoveduje Sandi Curk, predstavnik Civilne zaščite za Notranjsko. "Krajani so na široko odprli vrata, dnevno prihajajo, želijo nuditi pomoč. Prišli so otroci, skupina otrok, vsak je prinesel svoje igrače."

"Danes smo pomagale postaviti postelje za Ukrajince. Nosili sva tudi igrače. Komaj pa čakam, da pridejo Ukrajinci začasno živet v Slavino," je povedala Špela. "K nam prihaja še osebje, ki je z njimi delalo v sirotišnici. Od tega so tri zdravnice, pet medicinskih sester, dve varuški in njihovi otroci," pojasnjuje Katarina Štrukelj.

Skupna 18 ljudi bo nastanjena v Dijaškem domu Postojna. "V bistvu za neko oskrbo v smislu prehrane in materialne oskrbe bo poskrbel dijaški dom, za vzgojo in varstvo bodo poskrbeli vzgojitelji, ki prihajajo s temi otroci, dijaški dom pa bo zaposlil tudi vzgojitelje, ki bodo pri tem pomagali," dodaja Štrukelj.

Pomagali so tudi otroci

Na drugi strani pa so svojo pomoč ponudile tudi majhne ročice. "Vrtec Postojna se je skupaj s skupino otrok starosti od štiri do šest let odločil, da bo naredil celotno dekoracijo te stavbe," pravi Curk.

Narisali so kolesa, vesolje, rožice, morje, ptičke in vzorčke, so se pohvalili otroci. A ne le to, podarili so jim tudi svoje igrače. "Največ je bilo pliškotov. Zbirali smo avtomobilčke. Pa telebajske sem prinesla," so povedali otroci.

Vojna jim je uničila praktično vse, z donacijami v višini več kot 300 tisoč evrov, ki jih je zbrala Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, so dobili nove posteljice, igrače, mizice in stolčke, v škatlah čakajo tudi kahlice in plenice. "Stvari, ki so donirane in kupljene nove, se bo ponovno zapakiralo, obnovilo, poškodovane stvari s sponzorskimi sredstvi ProPlusa in ZPM-ja dokupilo in vse skupaj gre z njimi za opremo," dodaja Curk.

Da bodo, tudi ko bo vojna končana in se bodo vrnili domov, posvojitve otrok z vojnih območij namreč niso mogoče, spet imeli nekaj svojega.