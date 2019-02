'Otroci posvečenih': Vatikan priznal obstoj skrivnih pravil za duhovnike z otroci

Danes njegova spletna stran združuje že 50.000 članov iz 175 držav sveta. Nekateri od otrok so rezultat ljubezenskih razmerij duhovnikov, spet drugi so rezultat zlorab in posilstva. Duhovnik Pietro Tosi je pri 54 letih posilil takrat 14-letno dekle, mamo Erika Zattonija , ki je spregovoril za časopis. Njena družina je poskušala prisiliti duhovnika, da otroka prizna, a tega ni storil. Družina je morala nato zapustiti svoj dom v majhnem mestu v bližini Ferrare v Italiji. Leta 2010 je nato Zattoni tožil Tosija in z DNK preizkusom, ki ga je zahtevalo sodišče, dokazal, da je njegov sin. Vatikan je Tosija 'spomnil na njegove dolžnosti očeta', a ni zahteval njegove izločitve iz duhovniškega stanu.

Ko je Doyle pred leti škofe pozval, naj otroke duhovnikov priznajo, je naletel na odgovor, da so 'rezultat redkih prestopkov in pregreh'. Prvič mu je nato smernice razkril nadškof Ivan Jurkovič oktobra 2017, ter mu pri tem zaupal: "Pravijo vam 'otroci posvečenih'". "Šokiran sem bil, da imajo ime za nas," pravi Doyle.

Na vprašanje časopisa je Vatikan prvič v zgodovini priznal obstoj skrivnih pravil: "Lahko potrdim, da te smernice obstajajo," je za New York Times potrdil tiskovni predstavnik Vatikana Alessandro Gisotti . "Gre za interni dokument,"katerega temeljno načelo naj bi bila po njegovih besedah"zaščita otrok". Dodaja, da je v skladu s pravili duhovnik, ki je spočel otroka, zaprošen, da "zapusti duhovništvo in prevzame svoje odgovornosti starša/skrbnika, tako da se posveti izključno otroku".

Uradno so duhovniki zavezani strogemu celibatu. A v zadnjih letih Rimskokatoliško cerkev in Vatikan prestresajo škandali o spolnih zlorabah duhovnikov. Zgodbe in pričevanja žrtev so dosegle neverjetne razsežnosti, segajo vse od Evrope in Avstralije do Severne in Južne Amerike.

Sam papež je nedavno priznal, da se Cerkev sooča tudi z resnim problemom spolnih zlorab redovnic, ki so jih povzročili duhovniki. V odzivu na članek, ki je bil objavljen v vatikanskem častniku, o zlorabah redovnic, ki naj bi jih duhovniki in škofi zlorabljali kot spolne sužnje, se je zavezal k boju in ustavitvi zlorab. In ob tem razkril, da je že njegov predhodnik papež Benedikt leta 2005 razpustil enega izmed ženskih redov, saj naj bi "spolno suženjstvo postalo del tega reda".

V preteklem tednu pa je boj proti spolnim zlorabam otrok opredelil kot ključno nalogo Cerkve.

Do novih razkritij prihaja v tednu pred napovedano škofovsko konferenco, na kateri bodo govorili o zaščiti otrok v Rimskokatoliški cerkvi. In tam bodo tudi žrtve spolnih zlorab, redovnice, ki so jih zlorabljali duhovniki, ter otroci duhovnikov – tudi Doyle.

Razkritja o smernicah pa znova v ospredje postavljajo smiselnost starodavne tradicije celibata, ki je bil dokončno zaukazan v 12. stoletju, a se ga praktično nikoli v zgodovini ni dosledno upoštevalo – celo med samim cerkvenim vrhom ne.