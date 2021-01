Šolske klopi ostajajo prazne, a premier zagotavlja, da bo vrnitev v šole prioriteta vlade

Zaradi poslabšane epidemiološke slike je verjetnost, da bi se vsaj najmlajši otroci prihodnji teden vrnili v šolske klopi, vse manjša. Premier Janez Janša je o tem govoril s šolniki, ne on ne zdravstvena stroka pa trenutno skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev nista naklonjena. Vlada je pred vrnitvijo otrok v šole med prazniki odpirala trgovine z oblačili in fitnes studie, premier pa zdaj zatrjuje, da je šolstvo prioriteta pri sproščanju.