Otroci so različni, a prav vsi potrebujejo objem in spodbudo

Otroci, ki so v četrtek prestopili šolski prag, vsako jutro prestopijo tudi prag svojega doma. Družine so različne in zato so različni tudi otroci. Od kod prihajajo, kdo so, kakšna oblačila in torbe nosijo, za njih ni pomembno, če jim odrasli pokažejo, da je biti drugačen nekaj povsem življenjskega. In ker je v četrtek prvi šolski dan za otroke, jih moramo odrasli razumeti. Domov namreč ne morejo nositi le dobrih ocen, pride dan, ko tudi ne zmorejo narediti vseh domačih nalog. Zato kdaj pa kdaj potrebujejo le objem in spodbudo.