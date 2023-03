Otroci v ločitvenih postopkih velikokrat kolateralna škoda sporov

Ruparčič sicer ni otrokov zakoniti zastopnik, se pa otrokov glas prek njega prenese tudi do državnih organov. Pobuda za postavitev zagovornika se poda, če se ugotovi, da otrok v postopku ne more izraziti svojega mnenja.

Vsak tretji zakon se po zadnjih podatkih konča z ločitvijo. Leta 2021 se je poročilo skoraj šest tisoč parov, hkrati pa se jih je isto leto ločilo dobrih dva tisoč. Pri kom bodo otroci, kako jih pridobiti na svojo stran in kako se s tem maščevati partnerju, je prevečkrat vodilo staršev, ki se ločujejo, pove zagovornik otrok Jože Ruparčič . "Prihajajo ranjeni otroci, ki so na nek način čustveno zlorabljeni, siti stalnih prepirov in groženj ter velikokrat osamljeni," je povedal Ruparčič .

"Zagovornik je tam, da v varnem okolju prek več srečanj omogoči otroku, da ta spregovori o svojih željah in hotenjih ter da so pod čim manjšim vplivom," je pojasnil Ruparčič in dodal, da so otroci lahko s strani staršev deležni številnih manipulacij.

Ko dopolnijo 15 let, se lahko sami odločijo, s kom bodo živeli, pred tem pa glasu v partnerskem dvoboju zares nimajo, pove psihologinja Jerneja Hribar. "Cilj srečanja s starši in zakonci je, da jih opolnomočimo in uravnovesimo tista najbolj intenzivna čustva, da ne pride do preigravanja prek otroka," je povedala Hribarjeva in poudarila, da sta po raziskavah ključni tudi prvi dve leti po ločitvi, ki najbolj vplivata na psihofizično stanje otroka.