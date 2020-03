Otroci z rakom zaradi koronavirusa ostali brez zaščitnih mask

Zaščitnih mask je v lekarnah zmanjkalo že pred časom, pa čeprav pristojni njihovo uporabo odsvetujejo in opozarjajo, da ne ščitijo pred novim koronavirusom. Sedaj so brez mask ostali otroci, ki so zboleli za rakom in imajo oslabljen imunski sistem, za virusne in bakterijske okužbe pa so tako bolj dovzetni. Njihovi starši so sprožili iskalno akcijo, da bi lahko svoje otroke zaščitili.