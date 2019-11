Otroci za en dan prevzeli delovna mesta staršev

Otroci so naše bogastvo, tega se zavedamo vsi in ob svetovnem dnevu otrok se tako vrstijo številni pozivi k spoštovanju otrokovih pravic, ki so ponekod še vedno kršene. Otroke je v predsedniški palači sprejel tudi predsednik države Borut Pahor. Otroci pa na ves glas vsem sporočajo, kaj si želijo in v kakšnem svetu hočejo živeti. V podjetju NIL pa so za en dan prevzeli službe svojih staršev.