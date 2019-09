Otrok ne vzgajajo besede, ampak dobra dejanja in zgledi

Vzorniki za mlade so danes predvsem osebe, ki imajo na Instagramu največ sledilcev in so svetovno znani ter bogati. Ampak kaj mladi od takšnih vzornikov odnesejo? Ob spletu in starših otroke na prihodnost najbolje pripravi šola in prav zato so na Brdo pri Kranju povabili ravnatelje in učitelje vrtcev in šol. Če bodo ravnatelji motivirali učitelje, bodo ti bolje usmerjali otroke.