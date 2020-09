'Otrok prve triade ima lahko pametni telefon ali pametnega starša. Oboje ne gre.'

Ob prvem šolskem dnevu specialni pedagog opozarja na uporabo pametnega telefona med šolarji v prvi triadi. Družbena omrežja so namreč lahko zelo škodljiva za otroke. Poznamo Facebook in Instagram. Kaj pa najnovejši hit med mladimi – aplikacija TikTok? Komentarji na teh aplikacijah so lahko namreč zelo negativni. Za internetom imamo namreč neki navidezen občutek varnosti, anonimnosti in ravno zaradi tega nemalokrat naredimo korak dlje, kot bi ga bili pripravljeni narediti v realnem življenju. Zato je pomembno, da si starši vzamejo čas in se z otrokom pogovorijo tudi o spletu in telefonu.