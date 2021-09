Otroke bi morali osnov prve pomoči naučiti že v osnovni šoli

Kako vešči ste še znanja prve pomoči oziroma bi znali pomagati nezavestnemu človeku? Odrasli po prvi pomoči, ki jo opravimo ob učenju za vozniški izpit, kaj hitro pozabimo vse podrobnosti, veliko bolje si take veščine zapomnijo otroci. V soboto obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki se letos osredotoča na učenje prve pomoči v šolah. Pod okriljem Rdečega križa krožek prve pomoči izvajajo na več kot 160 osnovnih šolah po državi. Med njimi je tudi osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce, kjer so nam učenke pokazale, koliko znanja so osvojile.