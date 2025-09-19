Otroške dude Curaprox umaknjene zaradi povišanih vrednosti snovi BPA

Zaradi nevarnega vpliva na zdravje so s tržišča umaknili otroške dude Curaprox. Testiranje je opravila Zveza potrošnikov Slovenije, rezultati pa so pokazali, da so v teh dudah povišane vrednosti snovi BPA (bisfenol A). Rezultati so sprožili umik dud s polic in ustavitev prodaje. V podjetju so naročili dodatna testiranja v neodvisnih laboratorijih, ki so potrdila prisotnost BPA v trdem delu izdelka, torej v ščitniku dude.