Sedem let po uveljavitvi socialne zakonodaje pod vlado Boruta Pahorja in ministrom za delo Ivanom Svetlikom je otroški dodatek še vedno tretiran kot socialna pomoč in ne kot dodatek za otroka. Sedem let se že Zveza prijateljev mladine bori – zdaj tudi skupaj s projektom Veriga dobrih ljudi, da bi se preprečevala revščina otrok, in zato izdala manifest.

