Otroški genij iz Belgije bo diplomiral pri devetih letih

Znanje vpija kot goba

Njegova starša, Lydia in Alexander Siomons, sta povedala, da sta menila, da njegovi stari starši pretiravajo, ko so nenehno ponavljali, da ima Laurent poseben dar, a njegovi učitelji so to kmalu potrdili. Laurent je reševal test za testom, ker so njegovi učitelji poskušali ugotoviti, kako velik talent ima.

Staršema so dejali, da njun sin znanje vpija kot goba. Laurent sicer prihaja iz družine, kjer so večinoma vsi doktorji znanosti, a doslej še niso našli pojasnila, kako to, da se Laurent tako hitro uči. No, njegova mama se rada pošali, da zato, ker je v nosečnosti pojedla veliko rib.