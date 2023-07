Razvijanje motorike, ustvarjalnosti in domišljije, preživljanje prostega časa brez mobilnih telefonov in tablic ter ohranjanje dediščine. Obenem pa tudi brezplačno počitniško varstvo. Prav na tak način svoje počitnice te dni preživljajo otroci od 12. do 17. leta na rokodelskem taboru v Šmartnem pri Litiji. Z delavnicami, ki so jih z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport organizirali v srcu Slovenije, želijo mladim predstaviti umetnost lončarstva.