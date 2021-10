Odprli obnovljen Ljudski vrt, pričakujejo še več investicij v športno infrastrukturo

Lepšo podobo je dobil kraj, kjer so doma čustva, temperament in nogomet. Z nekajmesečno zamudo so tudi uradno odprli obnovljen Ljudski vrt. Poleg rekonstrukcije stare zahodne tribune, ki je veljala za vse prej kot varno, so uredili tudi promenado ob mariborskem stadionu. Ob tej priložnosti so slavnostno odkrili kip vrhunskega telovadca in olimpionika Josipa Primožiča Toša. A to je šele začetek, pravijo, investicij v športno infrastrukturo bo še več, med drugim naj bi v neposredni bližini kmalu zrasel prvi športni vrtec.