Otvoritev britanskega parlamenta: gostili le 1400 poslancev in lordov

Nedavno ovdovela kraljica Elizabeta II. se je vrnila na delo. Ob državni otvoritvi parlamenta je po stari tradiciji lordom in poslancem v kratkem govoru predstavila nov zakonodajni program. Za britansko kraljico je bil to že 67. tovrsten govor. 95-letna monarhinja, ki je preživela in doživela že marsikaj, se zadnje čase žal sooča z vrsto škandalov. Zdaj je kraljevi družini novo sramoto nakopal kraljičin bratranec princ Michael Kentski. Ujeli so ga, kako je za gotovino prodajal dostop do ruskega predsednika Putina.

