Na Gerbičevi otvorili prvo stanovanjsko skupnost za mlade

Mladi se enostavno ne morejo odseliti od doma, če jim pri tem izdatno ne pomagajo starši. Ker je stanovanj premalo, so cene seveda visoke, za mlade previsoke. Je pa bil narejen prvi korak v pravo smer. Na Gerbičevi ulici v Ljubljani so otvorili stanovanjsko skupnost za mlade. Gre za pilotni projekt stanovanjskega sklada Republike Slovenije, v prihodnosti pa si želijo v luči spopadanja s stanovanjsko problematiko mladih take objekte razširiti tudi drugod po državi.

