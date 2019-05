Ovadili moškega, ki je v Faragea vrgel mlečni napitek

Northumbrijska policija je sporočila, da so 32-letnega Paula Crowtherja kazensko ovadili zaradi napada in povzročitve škode. Moški se je namreč v ponedeljek v Newcastlu med nagovarjanjem volivcev pred evropskimi volitvami uspel prebiti mimo varnostnikov in v predsednika stranke Brexit Nigela Faragea vrgel mlečni napitek. Ta se je razlil po obleki britanskega evroskeptičnega politika, ki so ga nato hitro odpeljali s prizorišča. Varnostniki pa so moškega pridržali do prihoda policije, ki ga je aretirala.

Crowther bo pred sodnika stopil 18. junija.

Farage je tako še eden v vrsti skrajno desnih britanskih politikov, nad katere so se nasprotniki spravili z mlečnimi napitki. Da bi preprečili tovrstne incidente, je policija v Edinburgu med Farageovim obiskom prepovedala prodajo mlečnih napitkov. V Newcastlu tega očitno niso storili in tako je ta znova letel v politika.