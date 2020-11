Oxfordovo cepivo z manjšo učinkovitostjo bo cenejše in lažje se ga bo skladiščilo

Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila britanska Univerza Oxford in farmacevtsko podjetje AstraZeneca, je v povprečju 70-odstotno učinkovito. Tako kažejo vmesni rezultati zadnje faze kliničnega testiranja cepiva. Čeprav sta cepivi ameriških farmacevtskih gigantov Pfizerja in Moderne pokazali kar 95-odstotno zaščito, so v Oxfordu in AstraZeneci zelo zadovoljni. Njuno cepivo je razvito z bolj tradicionalno tehnologijo in ga ni treba hladiti pri izjemno nizkih temperaturah, zato je cenejše in ga je tudi lažje skladiščiti.