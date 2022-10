V Ozeljanu 61-letni domačin grozil, da se bo ustrelil

"Pridite v polno bojno opremljeni", so bile besede 61-letnega moškega iz Ozeljana, ki je v sredo zvečer poklical policijo in grozil, da se bo ustrelil. Policija je na kraj takoj napotila dve patrulji, moški pa jih je na domu pričakal z dolgocevnim vojaškim orožjem. Potem, ko je že kazalo, da se bo situacijo dalo rešiti dokaj mirno, pa se je moški zaprl v stanovanje. Sledila je obkolitev bloka, medtem pa je 61-letnik z orožjem prišel na tereso, kjer pa ni več upošteval navodil policistov. Sledili so streli. Prvič je ustrelil moški, nato je proti strelcu dvakrat ustrelil še policist.