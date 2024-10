'Oživljanje je plemenito dejanje, ki nekomu lahko reši življenje'

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste nosili težke vrečke iz trgovine ali pa ste kaj težko dosegli s police in je to nekdo opazil in vam pomagal. Kako srečni pa bi bili, če bi nekdo opazil, da se slabo počutite ali še huje, da ste doživeli srčni zastoj in bi prihitel na pomoč, namesto da se obrne stran? Končuje se mesec ozaveščanja o prvi pomoči, v sredo pa obeležujemo svetovni dan oživljanja. Pogovarjali smo se s štirimi čisto običajnimi posamezniki, ki opravljajo svojo službo, tako za hobi, kot pravijo, pa včasih tudi rešujejo življenja. S tako osnovnim znanjem, da bi ga, menijo, morali poznati prav vsi.