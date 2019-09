Ozračje se segreva hitreje, kot je predvideno v pariškem sporazumu

Emisije toplogrednih plinov povzročajo hitrejše globalno segrevanje, kot je bilo predvideno, kažejo meritve po novih modelih, ki bodo zamenjali tiste, ki so jih pri dozdajšnjih projekcijah uporabljali znanstveniki ZN. Povprečne temperature bi se lahko do leta 2100 zvišale za 6,5 do sedem stopinj Celzija oz. dve stopinji več od aktualne napovedi.

Povprečne temperature bi se lahko do leta 2100 zvišale za 6,5 do sedem stopinj Celzija oz. dve stopinji več od aktualne napovedi, svarijo znanstveniki. Novi izračuni, ki so nastali v dveh vodilnih raziskovalnih centrih v Franciji, so tako še precej bolj pesimistični od aktualnega scenarija Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC). Povprečne temperature bi se lahko do leta 2100 zvišale za 6,5 do sedem stopinj Celzija oz. dve stopinji več od aktualne napovedi, svarijo znanstveniki. FOTO: Thinkstock Znanstveniki opozarjajo, da bo cilje pariškega podnebnega sporazuma, skladno s katerimi naj bi dvig globalne temperature omejili občutno pod dve stopinji Celzija oz., če bi bilo mogoče, pod 1,5 stopinje Celzija, še težje doseči. Vodja Inštituta Pierre Simon Laplace Climate Modelling Centre Olivier Boucher je izpostavil, da meritve po novih modelih kažejo, da je scenarij, po katerem naj bi globalno segrevanje ostalo pod dvema stopinjama Celzije, vprašljiv. Emisije toplogrednih plinov povzročajo hitrejše globalno segrevanje, kot je bilo predvideno, kažejo meritve po novih modelih, ki bodo zamenjali tiste, ki so jih pri dozdajšnjih projekcijah uporabljali znanstveniki ZN. FOTO: Thinkstock Doslej so se globalne temperature zvišale za eno stopinjo Celzija, pa se svet že sooča z vse bolj smrtonosnimi vročinskimi valovi, sušami, poplavami, tropskimi cikloni in naraščanjem morske gladine. Nova modela merjenja bosta skupaj z nekaterimi drugimi upoštevana že v naslednjem obsežnejšem poročilu IPCC leta 2021.