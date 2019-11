Letalo zdrsnilo s steze, hud mraz naj bi podrl 300 temperaturnih rekordov

Sneg in mraz zaenkrat največ težav povzročata v prometu. CNN poroča, da so morali samo na območju Chicaga odpovedati že več kot 1300 poletov. Na letalušču O'Hare pa je letalo zdrsnilo s steze.

Temperature bodo bolj kot na november, spominjale na januar, pravijo pristojni in ljudi opozarjajo, naj se pred mrazom primerno zavarujejo.

Velik kaos vlada tudi na cestah, kjer prihaja do zastojev in zdrsov vozil. V nesrečah na poledenelih cestah so po poročanju ameriških medijev umrli že vsaj štirje ljudje.

Vremenoslovci pravijo, da naj bi ekstremne vremenske razmere prizadele okoli 70 milijonov ljudi. Največ snega naj bi padlo na območju Nove Anglije.