Padci v ledena jezera se dogajajo vsako hladnejšo zimo. Kako se rešiti?

V ljubljanskih Mostah sta otroka med igro padla v domači ribnik. Enega izmed njiju so morali oživljati, nato pa je bil prepeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana. Njegovo stanje je resno. Gre za dogodke, na katere so poklicani praktično vsako bolj hladno zimo, pravijo na ljubljanski gasilski brigadi, ki je tudi posredovala pri dogodku, ampak velikokrat gre za večje površine. Prav zato so tudi na Cerkniškem jezeru pozvali, naj ljudje ne hodijo na ledeno ploskev, saj se lahko ta zelo hitro prelomi. Pa ste kdaj razmišljali, kako se rešiti, če bi se znašli v ledeni vodi?