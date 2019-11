Padec berlinskega zidu: 'Nismo pričakovali, da se bo zgodovina odvila tako hitro' 

Tistega večera je njegova mama gledala televizijo, videla množice ljudi ob pregradi, ki je skorajda tri desetletja delila vzhodni in zahodni Berlin, se Sascha Moellering ob 30. obletnici padca Berlinskega zidu spominja tistega večera. "Kaj še počneš tukaj. Pojdi! To je zgodovina. Moraš iti," mu je dejala mama.

Začelo se je v Leipzigu

Množične demonstracije, ki so pripeljale do padca Berlinskega zidu, so se začele v Leipzigu, kjer se je 9. oktobra, tik pred proslavo ob 40. obletnici nastanka Nemške demokratične republike, zbralo okoli 70.000 ljudi . Do 31. oktobra se je število protestnikov, ki so zahtevali več svobode in demokratizacijo, povzpelo na pol milijona. Vsaj toliko, po nekaterih drugih podatkih pa celo milijon ljudi, se je 4. oktobra zbralo v samem središču Vzhodnega Berlina, na Alexanderplatzu. Tri dni kasneje je odstopila vzhodnonemška vlada.

Vzhodnonemške oblasti so protestnike poskušale pomiriti z rahlanjem predpisov glede omejitev potovanj - a meje niso nameravali popolno odpreti, spremembe naj bi bile minimalne in zadostovale le za pomiritev protestnikov. A zgodovina se je odvila nekoliko drugače.

Človek, ki je 'ponesreči zrušil zid'

Zapiski novih pravil so bili dani v roke članu politbiroja Günterju Schabowskemu – ta jih ni uspel prebrati pred napovedano tiskovno konferenco. Kjer jih je nato pred zbranimi novinarji prvič tudi glasno prebral. In sprožil val sprememb, ki jih ni bilo več mogoče zajeziti. "Danes smo se odločili… za uveljavitev pravil, ki omogočajo vsakemu državljanu Nemške demokratične republike, da… hmm.. zapusti Vzhodno Nemčijo skozi katerikoli mejni prehod."

Ko so ga novinarji vprašali, kdaj pravila stopijo v veljavo pa je med listanjem po zapiskih odgovoril: "Po mojih informacijah takoj...brez odlašanja." Pravila naj bi v veljavo sicer stopila šele naslednji dan, s podrobnostmi, kako zaprositi za vizo. A bilo je že prepozno – novinarska konferenca je postala glavna novica televizijskih postaj tako na zahodnem kot vzhodnem delu. »Ta 9. november je zgodovinski dan. NDR je oznanila, da so njene meje odprte za vse, kar v veljajo stopi takoj Vrata v zidu so odprta,« je oznanil televizijski voditelj Hanns Joachim Friedrichs.

Okoli devete ure zvečer so se Vzhodni Nemci v velikih množicah začeli zgrinjati proti berlinskemu zidu.

Harald Jäger, ki je tiste noči stražil ob zidu, je pred leti za nemški Spiegel priznal, da je novinarsko konferenco le zmedeno opazoval. "Pomislil sem, 'o čem govori'. Nekaj bere in se ne zaveda, kakšen bo učinek. Celo sam je izgledal presenečen, kot da bi to prvič bral." Nato pa je opazoval, kako so se proti zidu začele zgrinjati množice. "Prvi so prišli zelo hitro po novinarski konferenci, a so stali na razdalji, nesigurni," se je še spominjal.

Poklical je svoje nadrejene, ki pa mu niso znali podati konkretnih ukazov – rečeno mu je bilo zgolj, da naj zaustavi množico in "jih napodi". A z zgolj peščico stražarjev proti tolikšni množici, bi bila tudi uporaba sile brez pomena. "Zato sem podal ukaz: odprite pregrado." In postal prvi stažar, ki je Vzhodne Nemce spustil v zahodni del.

Zahodni Berlinčani so vzhodne someščane pričakali z glasbo in šampanjcem, množice so vzklikale:"Tor auf" oziroma "odprite vrata". Do polnoči so bile nadzorne točke preplavljene.

Tisoči so se zgrnili čez, proslavljali, jokali, plezali na zid, pri Brandenburških vratih so s kladivi začeli rušiti dele zidu - in ti prizori, ko je padla ovira med Vzhodom in Zahodom, kar je vodilo v padec komunističnih režimom v Evropi in združitev Nemčije, so se zapisali v zgodovino.

"Sprehajal sem se, ko je do mene pristopil mlad moški in rekel: 'Ste slišali? Meja je odprta!" pa je za Reutersdejal Hans Modrow, zadnji komunistični premier Vzhodne Nemčije.

A čeprav so fizične meje postopoma izginile, so tiste v mislih ljudi vztrajale dlje. Moellering tako priznava, da si sprva ni mogel predstavljati Vzhodnega Berlina kot del Berlina:"Trajalo je deset let, da sem izbrisal meje v svojih mislih."