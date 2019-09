V obsežni akciji zasegli štiri tone kokaina in dva milijona gotovine

V preiskavi, ki jo je vodil Europol, so sodelovale tudi druge države, kot so Kolumbija, Francija, Portugalska, Romunija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Policisti so uspeli razbiti največjo kriminalno združbo v Španiji, ki se je ukvarjala s preprodajo drog, trgovino z ljudmi in pranjem denarja. Z operacijo, poimenovano tudi z oznako ’Beautiful’, so začeli lansko leto.

V zaključni fazi operacije so preiskali tudi 13 hiš. Na domu vodje kriminalne združbe so našli več kot milijon evrov gotovine.

Poleg denarja so skupaj zasegli še štiri tone kokaina, tri kose strelnega orožja, nakit, dragocene dragulje, luksuzne ure, 42 vozil in 25-metrsko jahto. V okviru preiskave so zamrznili 800 bančnih računov vpletenih. Spornih naj bi bilo več kot sedem milijonov evrov denarja.

Kar zadeva drog, je združba te tihotapila na različne načine – skrivali so jih v predelih ladij, tovornjakov in prikolic. Poleg tega so imeli močno strukturirano notranjo sestavo združbe – eni so skrbeli samo za nadzor, drugi za izterjavo dolgov in izvrševanje nasilja.

Skupina je pred kratkim izgubila enega izmed svojih članov, ki so ga našli umorjenega v španskem mestu El Campello.