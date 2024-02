Padec s kolesom je bil skoraj usoden, 27-letnica se spet uči govoriti

Mlada športna navdušenka je nekoč premagovala maratone, gorske vrhove, kolesarila, plavala, jahala, in šport celo študirala. Do usodnega padca s kolesom, v katerem je utrpela hude poškodbe glave. Napovedali so ji, da ne bo ne slišala, ne videla, ne govorila, ne hodila. A Lana Markelj je po slabih treh letih, s svojo močjo in trmo, s podporo družine in podpornikov, ki so za njene rehabilitacije zbirali tudi denar, danes dekle, ki ne gleda več v prazno, se ponovno uči govoriti, računati in hoditi.