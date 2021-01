Padec tovarne smrti: Bili so živi okostnjaki. Kot bi se odprl množični grob

Holokavst naj bi v smrt poslal tretjino takrat živečega judovskega prebivalstva – ali okoli šest milijonov Judov, samo v tovarni smrti v Auschwitzu naj bi umrlo več kot milijon ljudi – med njimi največ Judov. A pri tem gre poudariti – čeprav največja in s strani režima najbolj osovražena skupina – Judje še zdaleč niso bili edini, ki so se znašli v kolesju morilskega stroja.

Uradno holokavst zajema obdobje od 1941 do 1945, ko se je režim Aldofa Hitlerja lotil načrtnega iztrebljanja "manj vrednih ras in ljudi", kjer so bili na vrhu seznama Judje.

Beseda holokavst izvira iz stare grščine, iz besede holókauston, in se je sprva nanašala na žgalno daritev, pri kateri so darovano žival popolnoma sežgali. Kasneje pa je dobila drug pomen in se začela uporabljati kot sinonim za množično uničenje ljudi s sežigom.

Obstaja seveda pomembna razlika – Judje so bili obsojeni na uničenje brez "vmesnih postaj", taborišča, kamor so jih pošiljali, so bila uničevalna, medtem ko so bili pripadniki drugih narodov sicer prav tako obsojeni na smrt, a so si morali to smrt v delovnih taboriščih najprej "prislužiti", "pridelati", saj so bili pomemben element v vzdrževanju bojne pripravljenosti Nemčije.

Čeprav se danes holokavst enači predvsem z iztrebljanjem Judov, se je namreč treba zavedati, da so bili v to zajeti tudi drugi narodi, predvsem Romi in Slovani.

Sprva namenjeno obračunavanju s političnimi zaporniki, je taborišče Dachau postalo prvo od mnogih, kjer so kasneje, ko je izbruhnila vojna in je Nemčija z zavezniki začela svoj pohod, sistematično uničevali duševno in telesno prizade, homoseksualne osebe, politične zapornike in predvsem pripadnike določenih skupin.

Slovenci v primežu okupatorja

Slovenci so se v skrajno neprijetnem položaju znašli še pred grozotami druge svetovne vojne.

Že takoj po koncu prve svetovne vojne, ko je po določilih Rapalske mirovne pogodbe del slovenskega etničnega ozemlja, kot plačilo za dvomljive vojaške zasluge na strani zavezniških sil, dobila Italija, je bilo opaziti tendenco po italijanizaciji tega ozemlja.

Po vzponu fašizma, ko je leta 1922 krmilo Italije prevzel Benito Mussolini, pa se je preganjanje Slovencev na njihovem lastnem ozemlju le še stopnjevalo, zagorele so slovenske šole in kulturne ustanove, prepovedana je bila javna uporaba slovenskega jezika, začelo se je načrtno poseljevanje ozemlja z italijanskim prebivalstvom, vršili so se inscenirani procesi in obsodbe.

Vse skupaj je bil nekakšen uvod v obdobje po aprilu 1941, ko je bila, po kapitulaciji kraljevine Jugoslavije, Slovenija okupirana in razdeljena med nemške, italijanske in madžarske okupatorje.

Še najmanjši del je pripadel Madžarom, na njem sta ob slovenskem prebivalstvu živeli še madžarska manjšina in judovska skupnost.

Južni in jugozahodni del so si prilastili Italijani, ki so ustanovili Ljubljansko pokrajino, ki je bila do kapitulacije Italije leta 1943 operativno območje, ki so ga nato prevzeli Nemci.

Kaj se bo zgodilo na nemškem delu, pa je bilo seveda jasno. "Naredite mi do deželo spet nemško,"si je zaželel Hitler, ki je med vojno tudi obiskal Maribor.

Takoj, ko so Nemci zasedli štajersko in Gorenjsko, so začeli z načrtnim izseljevanjem slovenskega prebivalstva v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo, izpraznjeno ozemlje pa naj bi postopoma zapolnilo nemško prebivalstvo.

V okviru tega izseljevanja naj bi izselili okoli 63.000 oseb, proces pa je treba razumeti tudi v luči dejstva, da je nacistična ideologija torej tudi Slovane, prav tako kot Rome in Žide, obravnavala kot manjvredno raso.

Ob načrtnem preseljevanju pa so Nemci začeli odstranjevati tudi vse osebe, ki so jim kakor koli stale na poti. Začelo se je pošiljanje več kot 20.000 ljudi v nemška koncentracijska taborišča – moške so večinoma pošiljali v Dachau in Mauthausen, ženske pa v Ravensbrück in Auschwitz. Za številne je bil to le začetek trnove poti po različnih taboriščih, od koder se jih okoli tretjina ni vrnila nikoli več. Seveda pa to ni bilo edino nasilje, saj se je okupator, tudi ob naraščajočem partizanskem uporu, nad ljudmi znašal tudi s poboji civilnega prebivalstva.

Nič lažje in bilo na območju pod italijansko okupacijo, kjer je Mussolini ukazal etnično čiščenje in naselitev italijanskega prebivalstva, številne domačine pa so nato poslali v kaznilnice in koncentracijska taborišča (Gonars, Padova, Renicci, Treviso, Visco, Rab), kjer so pa bile za številne usodne slabe razmere in lakota. Iz Ljubljanske pokrajine so v ta taborišča odpeljali okoli 26.000 Slovencev, številni so tam tudi umrli. Toda Italija je kasneje neslavno kapitulirala in zamenjala stran v vojni, kar je pomenilo, da za svoje zločine pravzaprav ni nikoli zares odgovarjala.

Da ne bi zaostajali za vzorom zaveznikov, so si tudi Madžari omislili svoje taborišče – Šarvar, kamor so poslali okoli 700 Slovencev in nekaj prekmurskih Judov, še več pa jih je kasneje končalo v Auschwitzu.

O usodi slovenske judovske skupnosti med drugo svetovno vojno je relativno malo govora, čeprav njihova usoda ni bila tako zelo drugačna kot drugod po Evropi. Časopis Slovensko domobranstvo je med drugim objavil stavka - "židovstvo hoče zasužnjiti ves svet"in pa "tudi slovenski narod hoče židovstvo z moralnim razkrojem in obubožanjem spraviti na kolena".

Že tako majhno skupnost, ki je večinoma živela v Prekmurju in je leta 1939 štela okoli 1.500 pripadnikov, je vojna na koncu zmanjšala na le okoli 200 ljudi.

Prekmurske Jude je v veliki meri aretirala madžarska policija in jih izročila Nemcem, ki so jih odpeljali v smrt v Auschwitz. Redki Judje, ki so živeli v Ljubljanski pokrajini, so se do prihoda Nemcev na srečo že večinoma umaknili na varno.

Nekaj Judov pa se je odločilo za odhod v partizane in vojno tudi preživelo, so pa kasneje – zaradi komunističnega režima – odšli v ZDA ali Izrael. Znana je enota Judov iz taborišča na Rabu, ki so se pridružili partizanskim enotam, ženske pa sanitetnim enotam partizanske vojske.