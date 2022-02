Padec v vodo se je skoraj končal tragično

Hoja po zaledenelih ledenih površinah jezer je v zimskem času zelo nevarna, še posebej če nismo prepričani o debelini ledu. Takšen sprehod po zmrznjenem ribniku Laze v Stražišču pri Kranju bi se lahko kmalu končal tragično, vendar so moškega še pravočasno rešili. Ob padcu v vodo zelo hitro pride do podhladitve, ki v nekaj minutah lahko vodi v smrt. Kako ravnati in pomagati ponesrečencu in česa ne smemo početi, dokler ne pride strokovna pomoč?