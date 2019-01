Padla zvezda poslovnega sveta prvič pred sodiščem

Zanimanje javnosti za prvi javni nastop "padlega junaka" po aretaciji je bilo ogromno. Pred sodiščem se je zbralo okoli 1000 ljudi, ki so se gnetli za le 14 javnih vstopnic, ki so bile na voljo.

Ghosna so japonske oblasti aretirale 19. novembra na njegovem zasebnem letalu na letališču v Tokiu. Od takrat je v priporu, ki so mu ga že dvakrat podaljšali. Tožilstvo mu med drugim očita prikrivanje prihodkov ter zlorabo položaja. Sodnik Yuichi Tada je prebral obtožnico in razložil, da sta razloga za pripor verjetnost bega in skrivanja dokazov.

V priporu, ker naj bi prikrival zaslužek