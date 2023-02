Pahor iz nove pisarne razkril podrobnosti skrivnega sestanka z Logarjem

Potem ko je zasedal najvišjo funkcijo v državi, se je Borut Pahor povzpel še višje. Ne ravno po funkciji, temveč se je v funkciji bivšega predsednika za leto dni zdaj preselil v 17. nadstropje. Oglasili smo se pri njem na kavi. Kavomata tam še nima, ima pa pisarno, podobno tisti iz predsedniške palače. Kaj je s seboj preselil in koga tam gosti? Spregovoril je tudi o skrivnostnem sestankovanju z novim najbolj priljubljenim politikom Anžetom Logarjem in o tem, katerega jeklenega konjička bo kupil zdaj, ko za dobrodelne namene prodaja katro, ki dosega ceno, ki si je Pahor ni predstavljal niti v najbolj drznih sanjah.

Iz predsedniške palače, kjer je Borut Pahor vsakodnevno deloval zadnjih 10 let, se je zdaj preselil nedaleč stran, le čez cesto, v stavbo na Trgu republike. V stolpnici TR3, ki je pravzaprav na pol poti med parlamentom in predsedniško palačo, se s - zaradi prenove na pogled ne prav predsedniškim dvigalom - povzpnemo najprej do 14. nadstropja, nato pa z drugim dvigalom in s spremstvom še do končnega, najvišjega nadstropja, kjer se razprostirajo novi prostori bivšega predsednika. Se je v tem dobrem mesecu dni že aklimatiziral? "Ja, zelo dobro se počutimo tukaj. Prejšnje službe ne pogrešam tako, kot sem bal, da jo bom. Pogrešam ljudi. Pogrešam ljudi, ki sem jih nagovarjal zjutraj, zvečer, ob različnih priložnostih," nam je povedal. Razgled iz pisarne je zdaj lepši, pravi. "Tako in drugače." Približno 180 kvadratov velike prostore, ki so bili ob prevzemu bolj ali manj prazni, so uredili v vzdušju tistih iz predsedniške palače. Stene krasijo priznanja, police polnijo odlikovanja, na regalih pa so razstavljene Pahorju ljube poslovne in osebne fotografije. "To je nek običaj pri vseh moji pisarnah – vse morajo biti urejene lepo. Če kaj ni urejeno tako, kot to želi lastnik, v tem primeru država, za to poskrbim sam, da kupim stvari, kot ta fotelj, ali kaj drugega. In si uredim pisarno tako, kot mislim, da je potrebno, da je urejena, odprta, navdihujoča, v katerega ljudje, gostje radi pridejo."

icon-expand Nova pisarna Boruta Pahorja FOTO: Kanal A

Vrata so, kot pravi, odprta vsem. Marsikdo je na pogovor ali po nasvet že prišel, tako tuji kot domači politiki. "Morda tudi aktualna predsednica? - Ne, jaz sem bil pri predsednici. - Vas je torej že prosila za nasvet? - Ja, verjetno ni skrivnost, ker sva povedala, da se bova posvetovala o pobudi Brdo-Brijuni pred obiskom predsednika Milanovića, in to sva tudi storila." Dolga leta je bil Pahor najbolj priljubljen politik, zdaj ga je tam nekdo nasledil. Mu je dal kakšen nasvet? "Ne. Če se je tam znašel, verjamem, da tega ne potrebuje." Ni skrivnosti, da se je sestal z Anžetom Logarjem. Za kaj je šlo? "Ni presenetljivo, da sem se in se bom še sestal z gospodom Logarjem. Na predsedniških volitvah je dosegel lep rezultat. Obljubil je nekaj novega, nekaj svežega v politiki. Razumem, da je njegova želja, da presega običajne razlike. V kolikor me bo vprašal za nasvet, mu bom na voljo. Če in kolikor bo šlo to potem v stranke ali strukture, v domačo politiko se ne mislim vračati in to gospod Logar ve." Kaj bo počel po letu dni, kolikor traja mandat bivšega predsednika, Pahor še ne ve. Morda služba na domačem, morda na mednarodnem parketu. Morda v javnem, morda v zasebnem sektorju. A zadnji mu, pravi, ni prva izbira. Omenja pa možnost ustanovitve fundacije – kakšne, ne razkriva."Mogoče ni naključje, da odhajam prihodnji teden v London na obisk k mojemu prijatelju, ki ima glede tega izkušnje – nekdanji britanski premier Tony Blair, ki ima tudi inštitut, fundacijo. Inštitut za globalne spremembe."

Največ pozornosti je zdaj sicer usmerjene v prodajo katre. Danes, šest dni pred koncem dražbe, cena dosega rekordnih 60 tisoč evrov. Sprva je junakom tretjega nadstropja Pahor sicer želel podariti 25 tisočakov, ki jih je prejel ob italijanski nagradi Graditelji Evrope. "In sem prehitro rekel, da želim ta denar podariti pediatrični kliniki. Potem se je izkazalo, da tega denarja ne morem prejeti, ampak da mora iti v državni proračun in je tudi šel. Nekako sem čutil neko praznino po tem, ko sem nekaj obljubil, pa nisem izpolnil. In tako je potem prišla zamisel, da morda to storimo s prodajo katrce, ker sem se odločil, da po 20 letih menjam tudi avto."