Norveška je dežela priložnosti, ki jih slovenska podjetja šele odkrivajo. Na prvem državniškem obisku v peti najbogatejši in eni najbolj socialnih držav sveta se na povabilo kraja Haralda V. mudi predsednik Borut Pahor. Glavni namen njegovega dvodnevnega obiska je promocija slovenskega znanja in kreativnosti. Spregovorili so tudi o podnebnih spremembah, Balkanu in migracijah.