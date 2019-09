Pahor na srečanju v Šibeniku Hrvaško pozval k uveljavitvi arbitražne razsodbe

Predsedniki Avstrije, Hrvaške in Slovenije Alexander Van der Bellen, Kolinda Grabar-Kitarović in Borut Pahor so se v Šibeniku udeležili rednega letnega srečanja trilaterale. Pahor je med drugim ponovno pozval Hrvaško, naj uveljavi arbitražno razsodbo, s čimer naj bi olajšala odločitev slovenske vlade o vstopu Hrvaške v schengen.

Pahor je na skupni novinarski konferenci treh predsednikov izpostavil, da je med današnjim pogovorom s kolegoma iz Hrvaške in Avstrije omenil tudi hrvaško članstvo v območju schengna. Povedal je, da mora Hrvaška kot kandidatka za vstop v schengen predvsem izpolniti vse tehnične kriterije in pogoje. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Obenem je izpostavil, da s svojimi današnjimi izjavami ne namerava prejudicirati nobene odločitve slovenske vlade. Ta bo "prej ali slej morala o tem sprejeti neko odločitev, potem ko bo Evropska komisija ocenila, da je Hrvaška blizu tega, da izpolnjuje vse pogoje", je dejal. Tudi takrat bo potreben dialog, a dejstvo po njegovem je, da bi bilo v vsakem primeru lažje, če bi Hrvaška izpolnjevala svoje obveznosti glede meje, ki so ji naložene z odločitvijo arbitražnega sodišča. "To je mogoče neko povabilo našim hrvaškim prijateljem, da o tem razmislijo v naslednjih mesecih," je dodal Pahor. Slovenski vladi bi bilo po besedah Pahorja lažje sprejeti odločitev, če bi mejo, ki je določena z arbitražno razsodbo, obojestransko tudi označili. Na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje izjavo svojega slovenskega kolega, je Grabar-Kitarovićeva odgovorila, da verjame v podporo vseh držav članic EU pri odločanju o hrvaškem vstopu v schengensko območje, ker je to po njenih besedah tudi v interesu vseh. Izpostavila je, da Hrvaška izpolnjuje tehnične kriterije za vstop v schengen.