Pahor osamosvojiteljem vrnil odlikovanje Zlati častni znak svobode

Predsednik republike Borut Pahor je šesterici osamosvojiteljev – Igorju Bavčarju, Francetu Bučarju, Janezu Janši, Jelku Kacinu, Lojzetu Peterletu in Dimitriju Ruplu – vrnil odlikovanje zlati častni znak svobode, ki so ga leta 1993 protestno vrnili zaradi nestrinjanja z delovanjem takratnega predsednika Milana Kučana. V pismu, ki so ga takrat poslali slovenskemu predsedniku, so zapisali vrsto očitkov proti takratnemu predsedniku, odlikovanja pa vrnili v plastični vrečki. Kučan se je na vračilo odlikovanj odzval, češ da ga Pahorjeva odločitev čudi, osamosvojiteljem pa sporoča, da so se s ponovnim prevzemom odlikovanja očitno odrekli argumentom, ki so jih takrat v pismu zapisali.