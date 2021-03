Pahor: Razumem, da je cepivo varno in učinkovito, zato zaupam strokovnjakom

S cepivom AstraZenece se je cepil tudi politični vrh. Na Nijz so tako cepili predsednika republike, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Še pred cepljenjem štirih predsednikov so se cepili tudi nekateri poslanci in njihovi sodelavci, zaposleni v državnem zboru. Večina poslancev se je za cepljenje odločila brez omahovanja, saj vedo, da je to edini način, da se zajezi pandemijo covida-19. Na Nijz morajo sedaj nadoknaditi dvodnevno zamudo zaradi prekinitve cepljenja z AstraZeneco.

