Pahor skupaj s 30 voditelji za bolj ambiciozen boj proti podnebnim spremembam

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je zagnal globalni poziv k bolj ambicioznemu boju proti podnebnim spremembam, ki se mu je, kot je sporočil, pridružilo že 32 voditeljev držav s štirih celin. Med prvimi je bil slovenski predsednik Borut Pahor.

"Pobuda za več podnebnih ambicij" je nadaljevanje pobude avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellena s podnebne konference na Poljskem, ki se ji je pridružilo 20 predsednikov držav in vlad. Nova, vsebinsko bolj konkretna pobuda pa je namenjena predvsem podpori podnebnemu vrhu Združenih narodov, ki se bo začel v ponedeljek v New Yorku.

"Nekaj dni pred začetkom velikega vrha proti podnebnim spremembam v New Yorku bomo s tem naredili leto 2019 za leto poguma za zaščito podnebja," je v izjavi za javnost zapisal avstrijski predsednik. Kot je poudaril, so se njegovi pobudi pridružili nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, italijanski predsednikSergio Mattarella in francoski predsednikEmmanuel Macron, izpostavil pa je tudi predsednike Južne Koreje, Izraela, Gane, Srbije, Palava in Libanona.

Po svetu danes poteka veliki protest proti podnebnim spremembam. FOTO: AP

"Obvladanje podnebne krize je stoletna naloga. Jasno je, da če bomo še naprej delali, kot smo do zdaj, bo podnebna kriza nastala podnebna katastrofa, kakovost življenja za nas, ljudi, pa se bo na tem planetu drastično poslabšala. In tega si nihče ne želi," je Van der Bellen še utemeljil potrebo po čimprejšnjem ukrepanju. "Ni še prepozno. Če začnemo zdaj in povežemo naše sile, bi nam skupaj lahko uspelo," je pozval in dodal, da ima svet vendarle 30 let časa za to, torej do 2050, "kot pravijo strokovnjaki Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC)".

