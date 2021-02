Pahor sprejel pet finalistov projekta 'Učitelj sem. Učiteljica sem'

V času boja s koronavirusom so veliko vlogo odigrali tudi učitelji. Biti učitelj je poslanstvo, ne samo navadna služba. In to dobro vedo tudi finalistke in finalisti projekta 'Učitelj sem. Učiteljica sem.' Pet slovenskih učiteljev, ki so prišli v finale, je v predsedniški palači sprejel tudi predsednik Borut Pahor, ki se je vsem zahvalil za njihovo nenadomestljivo vlogo, ki je ne opravljajo samo v času pandemije. A ravno ta čas je še bolj poudaril, kako pomembni vrednoti sta znanje in šolanje. "Štirje meseci šolanja na daljavo so pustili svoj pečat in nas tudi veliko naučili," so jasni učitelji, saj nič ne more nadomestiti pristnega človeškega stika v učilnici.

