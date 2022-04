Veliko dvorano predsedniške palače so na povabilo predsednika države Boruta Pahorja napolnili otroci in mladostniki, ki so mir pred vojno v Ukrajini že našli pri nas. Celoten spremljevalni program, ki je bil glasbeno in plesno obarvan, so otroci iz nastanitvenega centra v Logatcu in na Debelem rtiču pripravili sami.